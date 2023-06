Les clarifications sur l’incident frontalier de Bassila

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Seidou a réagi aprés les évènements récents à Bassila, précisément à Akaradé, une localité frontalière du Togo.

À travers un communiqué en date du 2 juin 2023, Alassane Seidou, informe que les travaux entre le Bénin et le Togo ont abouti à la réaffirmation de la frontière. Ce qui a crée le basculement de localités de part et d’autre de la ligne frontalière. À l’en croire, l’équipe technique conjointe se prépare à rédiger la cartographie de la ligne frontière qui fera ressortir la position réelle des villages et hameaux par rapport à la ligne. Le ministre appelle les populations, les autorités locales, les parties prenantes et la presse à s’abstenir de propager de fausses informations qui entravent la cohabitation pacifique entre les deux peuples. Lire l’intégralité du communiqué.

3 juin 2023 par