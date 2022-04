Les clarifications du SG de la HAAC

Le Secrétaire général de la HAAC Julien Akpaki a réagi suite à l’annonce de la démission du Directeur administratif et financier (DAF) de l’institution.

Lire les clarifications apportées par le SG dans une lettre adressée à "Le Potentiel".

’’C’est avec grande surprise et beaucoup d’ interrogation que j’ai lu à la une de votre Journal la publication de votre article intitulé : << EXCLUSIVITÉ >> Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication : la démission d’un Directeur chez Moretti

En ma qualité de Secrétaire Général de cette Institution et après les explications du supposé démissionnaire au poste de Directeur des Affaires Financières, je voudrais apporter les clarifications suivantes :

1- Monsieur Abdoul Raïmi Moussa BATOKO est toujours le Directeur Administratif et Financier de la HAAC. Il n’a jamais déposé une lettre de démission à ce poste.

2- Monsieur Abdoul BATOKO, assure l’intérim de la Personne Responsable des Marchés Publics. Il est donc la PRMP pi de l’institution.

3- L’ Autorité de Régulation des Marchés Publics s’est auto saisie d’une plainte relative à un contrat de passation de marchés publics. Le dossier est donc en instruction au niveau de cette Autorité de Régulation des Marchés Publics.

4- La PRMP pi qu’est Mr BATOKO a estimé qu’il est descent d’adresser une lettre à l’autorité contractante qu’est le Président de l’institution pour le décharger de cette fonction de PRMP pi en attendant la suite qui sera réservée à cette plainte par L’ARMP. Il a donc tout simplement pris du recul pour ne pas entraver les enquêtes en cours.

Quoi de plus élégant et de plus responsable !!

Je voudrais donc, vous apporter cette précision pour vous permettre de donner la vraie information et éclairer vos lecteurs, et les nombreuses personnes qui s’interrogent.’’

16 avril 2022 par ,