Les circonstances du suicide de l’étudiante

Humiliée à la suite d’une punition de ses parents, Omowoumi Achake, étudiante dans une université privée de Cotonou s’est suicidée le mercredi 08 juillet 2020 à Porto-Novo

Selon plusieurs sources, l’étudiante aurait été filmée en train de prendre de la "chicha" lors d’une sortie avec ses amis. La vidéo est parvenue à ses parents qui lui ont rasé la tête en guise de punition. Au moment où on lui rasait la tête, un des cousins de la fille a pris des séquences de vidéo qu’il a diffusée sur les réseaux sociaux.

L’étudiante n’a pu supporter les humiliations venant de part et d’autres, et a préféré se donner la mort en prenant du mosquito. La victime a été déjà inhumée selon les mêmes sources.

9 juillet 2020 par