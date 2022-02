Les circonstances du décès de Vivi l’internationale

Les proches de la chanteuse béninoise Vivi l’internationale ont révélé les circonstances de son décès survenu dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 février 2022 à Porto-Novo.

Alors qu’elle ne présentait aucun signe de malaise et a même effectué ses activités habituelles, Vivi l’internationale s’est couchée peu avant 22 heures dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 février 2022.

« Maman s’est couchée et puis maman ne s’est plus réveillée », a confié Solange Gbéssi, l’une des filleules sur Frissons radio. Elle précise que la mort de Vivi l’internationale a été constatée par sa fille Marlène qui était couchée auprès d’elle. Marlène « (…) a constaté que maman n’était pas dans une position normale ; c’est ainsi qu’elle nous a alerté », a précisé Solange.

Auteure, compositrice et interprète, Vivi l’internationale est une artiste engagée pour la paix et la lutte contre la violence. Elle est décédée à l’âge de 75 ans.

Le programme de ses obsèques n’est pas encore rendu public. Un hommage lui sera rendu par le gouvernement et les artistes.

