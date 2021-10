Les chargements hors parc réprimés dès ce mardi

Les conducteurs de mini bus ou taxi qui feront des chargements ou déchargements hors parc aux abords des différents axes routiers du département de l’Ouémé à partir de ce mardi 26 octobre 2021 verront leurs véhicules systématiquement immobilisés et mis en fourrière pour dix (10) jours francs.

Les agents de police sont instruits pour « réprimer avec la dernière rigueur » les ‘’chargements hors parc’’ sur le territoire du département de l’Ouémé à partir de ce mardi 26 octobre 2021, selon une note adressée aux Commandants d’unité de la police Républicaine du Département de l’Ouémé, parvenue à 24haubenin.

Désormais, les conducteurs de mini bus ou taxi qui feront des chargements ou déchargements hors parc aux abords des différents axes routiers dudit département verront leurs véhicules systématiquement immobilisés et mis en fourrière pour dix (10) jours francs.

La libération des véhicules arraisonnés est conditionnée par le paiement au trésor public de l’amende forfaitaire de 6000 FCFA, conformément à l’arrêté du Préfet et les frais de fourrière.

« Cette répression est permanente jusqu’à l’éradication totale de ce phénomène de chargement hors parc, qui est à la base de plusieurs accidents de circulation et d’incivisme routier », indique la note.

M. M.

25 octobre 2021 par