Les chantiers reprennent sous Talon 2

Trois mois après son investiture officielle, le président béninois évolue déjà à pas de charge dans la réalisation d’infrastructures. Plusieurs chantiers sont ouverts pour le compte du deuxième mandat (2021-2026) du président Patrice Talon.

Le gouvernement du président Patrice Talon reprend avec les chantiers tous azimuts. Plusieurs projets de construction d’infrastructures ont démarré au Bénin depuis l’investiture du chef de l’Etat pour son deuxième mandat conformément à son engagement de faire relier toutes les soixante-dix-sept communes du Bénin par des routes bitumées.

C’est dans ce cadre que la phase 2 du projet Asphaltage a été lancée. Une phase qui permettra de bitumer environ deux cents kilomètres de route. « Nous aurons des caniveaux. Nous aurons de l’éclairage solaire. Nous aurons les signalisations de sécurité et nous aurons aussi l’alignement par les arbres et l’aménagement d’espaces verts », a indiqué François Agonadjè, chef projets et assainissement à l’Agence du cadre de vie et pour le développement du territoire. Les travaux sont en cours dans les communes telles que Allada, Aplahoué, Ouidah, Natitingou, Kandi, Djougou, Dassa-Zoumè, Cotonou, Pobè, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Lokossa, Abomey, Bohicon, Parakou.

La libération des espaces publics a démarré depuis quelques semaines dans les grandes villes du Bénin. Même si c’est les municipalités qui sont aux commandes cette fois-ci, l’opération entre dans la droite ligne des chantiers d’assainissement ouverts par le pouvoir central.

Le projet assainissement pluvial des villes secondaires (Parakou, Natitingou, Bohicon, Abomey, Ouidah, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Sèmè-Podji), qui prévoit la construction d’ouvrages de drainage des eaux de ruissellement est entré dans sa phase active. Le gouvernement a obtenu, le 26 juillet dernier, un financement partiel de 20 milliards FCFA de la Banque Ouest Africaine de Développement (Boad). Une intervention qui permettra de construire 12.041 mètres linéaires de collecteurs primaires et secondaires et de 1.882 mètres linéaires. de voies dans la ville de Parakou.

La construction des marchés urbains est entrée dans sa deuxième phase. Les travaux de démolition ont démarré depuis le lundi 16 août 2021 à Cotonou sur l’espace réservé à la construction du nouveau marché de Ganhi. Le 15 septembre 2021 est le délai donné aux pêcheurs de Xwlacodji qui sont dans l’emprise du site réservé à la construction du nouveau centre commercial de Ganhi pour libérer l’espace.

La construction de la Corniche-Est, de la Route des pêches phase 2, et plusieurs autres travaux ont été lancés à Cotonou. C’est pour raison de travaux que les riverains de la zone PK3 à Akpakpa, de la zone sise derrière l’aéroport ont été sommés de libérer les espaces.

M. M.

23 août 2021 par