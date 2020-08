Les centres de santé invités à s’abonner aux structures de traitement

Des centres et formations sanitaires ne respectent pas les dispositions relatives à l’abonnement à une structure de traitement pour la gestion sécurisée des déchets biomédicaux. Par communiqué en date du 18 août 2020 les ministres du cadre de vie et du développement durable José Tonato et celui en charge de la Santé Benjamin Hounkpatin invitent les concernés à se mettre en règle.

Selon le communiqué des ministres du cadre de vie et du développement durable et de la Santé, « les dispositions du décret n° 2002-484 du 15 novembre 2002, portant gestion rationnelle des déchets biomédicaux en République du Bénin précisent clairement les modalités d’entreposage, de transport et de traitement des déchets biomédicaux ».

Les responsables des structures sanitaires publiques comme privées, ne disposant pas d’incinérateurs aux normes sont donc invités à s’abonner aux structures de traitement des déchets biomédicaux.

La police environnementale et toutes les forces habilitées sont instruites pour veiller au respect strict de la réglementation et sanctionner les contrevenants.

Pour toute information relative aux centres de traitement, les responsables de ces structures peuvent s’adresser au ministère du Cadre de Vie et du Développement.

A.A.A

