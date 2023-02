Les causes de l’accident de circulation à Dassa (gouvernement)

Les causes de l’accident de circulation à Dassa-Zoumè ont été révélées en Conseil des ministres ce mercredi 1er février 2023.

Survenu à la hauteur du village d’enfants SOS de Dassa-Zoumé, l’accident de circulation s’est soldé par 20 personnes décédées dont 19 calcinées et une en raison de brûlures au troisième degré. 24 personnes sont victimes de blessures de gravité variable. D’importants dégâts matériels ont été relevés. Selon le Conseil des ministres, l’accident a été occasionné par un bus de transport en commun en provenance de Parakou vers Cotonou, avec à son bord 45 passagers d’une part et un camion grue transportant un groupe électrogène d’autre part.

« Il ressort du compte-rendu, qu’à la hauteur de ce village d’enfants, le conducteur du bus en aurait perdu le contrôle suite à l’éclatement du pneu avant côté chauffeur. Le véhicule déséquilibré de ce fait, aurait dans sa course, percuté le camion grue qui roulait en sens inverse, s’est immobilisé en pleine chaussée et a pris feu. Le camion ainsi percuté, sous l’effet du choc, s’est renversé dans le ravin et a été contaminé par les flammes », informe le Conseil des ministres.

Selon le gouvernement « les premiers éléments d’analyse postulent, en considérant le lieu de l’accident, en pleine agglomération, que le bus roulait à vive allure ». La même source signale que « le conducteur de ce bus avait été verbalisé ce même jour à la sortie de Parakou, par la Police républicaine, pour excès de vitesse ».

Les rescapés de l’accident ont été conduits à l’hôpital de zone de Dassa-Zoumè pour les soins d’urgence appropriés. Les cas les plus graves ont été immédiatement transférés vers les unités de traitement des brûlés et de réanimation à Cotonou et à Abomey-Calavi pour une meilleure couverture en soins entièrement à la charge de l’Etat.

Akpédjé Ayosso

1er février 2023 par