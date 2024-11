Les candidatures validées au concours de 225 agents

En prélude au concours de recrutement de 225 agents contractuels de droit public de l’Etat au profit du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, la liste des candidatures validées a été rendue publique.

Les centres de composition au concours de recrutement de 225 agents contractuels de droit public de l’État au profit du Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ont été publiés.

Par département, il s’agit des CEG Sainte-Rita et CEG Gbégamey dans le Littoral ; du CEG 1 Abomey dans le département du Zou ; Lycée Béhanzin dans l’Ouémé ; Lycée Mathieu Bouké et CEG Zongo dans le département du Borgou ; CEG I Lokossa dans le Mono et du CEG 1 Natitingou dans le département de l’ Atacora.

Le Ministère du travail et de la fonction publique a également rendu publique la liste des candidatures validées.

« Les candidats dont les dossiers ont été rejetés pourront satisfaire aux motifs de rejet de leur candidature, du lundi 11 au mercredi 13 novembre 2024 », a informé la ministre Adidjatou Mathys.

Le concours est prévu pour le samedi 30 novembre 2024.

M. M.

VOICI LES CANDIDATURES VALIDÉES

9 novembre 2024 par ,