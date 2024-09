Les candidats présélectionnés pour diriger les ENI d’Allada, Djougou et Kandi

Au ministère des enseignements maternel et primaire, la Commission chargée de conduire le processus de sélection des candidats aux postes de Directeur de l’enseignement maternel (DEM) et des directeurs des Ecoles normales d’instituteurs (ENI) d’Allada, de Djougou et de Kandi, a publié ses résultats. Selon ces résultats, un candidat a été retenu pour poste de DEM, 03 candidats au poste de directeur de l’ENI Allada, 02 pour l’ENI Djougou, et 01 pour l’ENI Kandi.

Liste des candidats présélectionnés dans le document ci-après :

