Les candidats invités au retrait des quitus fiscaux

Par un communiqué en date de lundi 24 février 2020, le Directeur Général des Impôts, Nicolas Yenoussi informe les potentiels candidats aux élections municipales, communales et locales qu’ « un bon nombre de quitus fiscaux sont actuellement imprimés et disponibles ».

Il invite « les personnes dont les demandes ont reçu un avis favorable à venir retirer leurs quitus à temps afin d’éviter l’affluence des derniers jours ».

Les élections municipales, communales et locales sont fixées au 17 mai prochain.

A.A.A

25 février 2020 par