Les béninois de l’extérieur bientôt inscrits au registre du RAVIP

Les béninois résidents à l’étranger pourront se faire inscrire au registre national des personnes physiques. Le gouvernement a pris la décision ce mercredi 29 juillet 2020 en Conseil des ministres.

Selon le Conseil des ministres, le Numéro personnel d’Identification issu du Recensement administratif à vocation d’identification des personnes (RAVIP), est nécessaire aux administrés pour se faire identifier mais aussi pour interagir avec les services publics et parapublics. Pour en disposer, il faut avoir été préalablement inscrit au Registre national des personnes physiques. L’opération de recensement initial ayant eu pour cible les Béninois résidant sur le territoire national, la complétude dudit Registre requiert qu’il soit alimenté par les données des compatriotes de l’extérieur, via une interconnexion avec les registres diplomatiques et consulaires.

Pour ce faire, il est prévu que l’Agence nationale d’Identification des Personnes procède à l’inscription des béninois de l’extérieur en relation avec les services du ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération à l’étranger, dans les représentations diplomatiques ou consulaires du Bénin ; au point d’entrée principal sur le territoire national, à l’aéroport ; ou à l’Agence nationale d’Identification des Personnes et dans ses structures déconcentrées.

