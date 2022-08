Les aviculteurs dotés de 38.000 poussins ponte importés

Les responsables de l’Agence Territoriale de Développement Agricole du pôle 7 ont réceptionné à l’aéroport International Cardinal Bernardin GANTIN, ce mercredi 03 août 2022, une première vague de 38.000 poussins ponte d’un jour, importés au titre de la deuxième campagne d’appui en poussins ponte d’un jour aux éleveurs de poules pondeuses installés au Bénin.

Dans sa politique agricole, le gouvernement a prévu accompagner un certain nombre de filières agricoles dont la filière œuf de consommation. A ce titre, l’Agence Territoriale de Développement Agricole du pôle 7 a réceptionné une première vague de 38.000 poussins ponte d’un jour importés au titre de la deuxième campagne d’appui en poussins ponte d’un jour aux éleveurs de poules pondeuses installés au Bénin.

Pour cette deuxième campagne d’appui aux aviculteurs béninois, il est prévu sur une durée de neuf (09) mois, 384.000 poussins ponte d’un jour, importés et 206.000 poussins ponte produits par les couvoirs locaux, renseigne le compte rendu de la cérémonie de réception publié sur le site du gouvernement.

Pour les éleveurs, les poussins ont été subventionnés à hauteur de 50% par le gouvernement. Aux poussins, il sera complété 5550 tonnes d’aliments à prix subventionné de 30 à 40% et 3.220.000 doses de vaccins subventionnées à 100%.

Les bénéficiaires de la première vague de 38.000 poussins ponte importés ont remercié infiniment le gouvernement à travers l’Agence Territoriale de Développement Agricole du pôle 7 pour cet appui considérable qui induira un changement qualitatif au niveau de l’autosuffisance alimentaire en matière de couverture en protéines animales.

5 août 2022 par ,