Les autorités sensibilisent les populations

Le Ministre des enseignements maternel et primaire Salimane Karimou et le Représentant résident du Programme alimentaire mondial (PAM) au Bénin, Guy Adoua étaient jeudi dernier à Djidja dans le département du zou. Ils y sont allés pour sensibiliser les populations sur le cambriolage des vivres, la destruction d’infrastructures de cantine scolaire et la faible implication de la communauté. Cette rencontre qui vise à changer la situation s’est déroulée à la Maison des jeunes de Djidja.

« Dans le département du Zou, le niveau de participation communautaire est relativement faible ; un taux de participation financière de 49,35 %. 166,75 kg de maïs, 378 kg de riz, 177 kg de poivre jaune, 142,125 Litres d’huile ainsi que des cuillères, des bols, des plastiques, des marmites ont été emportés par des divorcés sociaux dans six écoles ».

Ce triste bilan interpelle et invite à une action urgente estime le Ministre des enseignements maternel et primaire Salimane Karimou et le Représentant résident du PAM Guy Adoua, qui ont animé jeudi 15 octobre 2020, une séance d’échange et de sensibilisation à l’intention de la communauté du département du Zou. Il était question pour cette délégation conjointe de trouver avec les communautés concernées, des solutions durables afin de conjuguer au passé les maux qui plombent le bon fonctionnement des cantines scolaires dans le département du Zou. Il s’agit du cambriolage des vivres, de la destruction d’infrastructures de cantine scolaire et de la faible implication de la communauté.

Cette séance axée sur la méthode participative a été saluée par l’assistance. Enseignants et parents d’élèves ont fait part de leurs propositions pour briser ces maux qui entravent le bon fonctionnement des cantines scolaires.

Ce phénomène, aux dires de M. Adoua, voudrait que le Ministère et le PAM discutent avec la communauté afin de trouver ensemble les solutions. « Si déjà les implications des populations sont faibles et que les vivres sont encore cambriolés, on tend vers la mort du programme.

Cette rencontre permettra de mettre les bases d’un programme durable », a-t-il ajouté. « Nous n’avons pas pointé du doigt le département du Zou, mais nous avons voulu passer par ce département pour atteindre les autres communautés. L’école est l’affaire de la communauté. C’est ensemble que nous allons trouver les solutions », a expliqué le ministre. Salimane Karimou a entretenu l’assistance constituée de parents d’élèves, d’enseignants et d’élus locaux, sur les exemples de réussite de la participation des communautés aux cantines scolaires des autres localités.

Le ministre a dans son message montré que le programme des cantines scolaires est le bien commun que tous les fils et filles du Bénin doivent sauvegarder. « Cette rencontre est une semence. Nous allons partir de ce message pour continuer à sensibiliser », indique le représentant résident du PAM.

Le Ministre Karimou espère voir cette initiative conjointe Ministère-PAM changer la situation en bien et que le département du Zou devienne aussi un modèle d’implication de la communauté pour une bonne gestion durable du programme des cantines scolaires pour le bien de l’école béninoise.

Juliette MITONHOUN

19 octobre 2020 par