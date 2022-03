Les attributions du préfet fixées par décret

Le gouvernement a fixé les attributions des préfets par un décret en date du 16 février 2022.

Le décret n°22-111 du 16 février 2022 portant attributions du préfet, organisation et fonctionnement des départements a été pris en Conseil des ministres.

Le préfet représente chacun des ministres sur son territoire. « Il prend par voie réglementaire, dans les conditions prévues par la loi, les mesures propres à assurer la police, le maintien de l’ordre public et la protection civile. Il veille à l’application des lois et règlements et apporte son concours à l’exécution des décisions judiciaires », selon l’article 3 du décret.

Le préfet est l’ordonnateur secondaire unique du budget national dans son département.

19 mars 2022 par ,