Les assurances du ministre du numérique pour une transition réussie

Ce samedi 30 novembre 2024, le Bénin change de plan de numérotation et passe de huit à dix chiffres. A la veille de cette transition importante, le ministre du numérique et de la digitalisation a adressé un message à toute la population béninoise. Aurélie Adam ZOUMAROU dans son adresse a rassuré que « toutes les parties prenantes sont mobilisées pour une transition réussie ». « Les dispositions sont déjà prises par l’ARCEP BENIN et les opérateurs pour l’accompagnement des abonnés, à travers l’information et la sensibilisation, la mise à disposition d’applications gratuites de conversion automatique des répertoires téléphoniques des abonnés », a-t-elle ajouté.

29 novembre 2024