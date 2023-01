Les assises de Calavi clôturées par la formation des aumôniers anti-drogue

Le Bénin a abrité, du 12 au 22 janvier 2022, la formation des aumôniers et juges de paix de l’organisation internationale Conacce Chaplains sur la vision 2030 des Nations-Unies pour un monde de paix. Dénommée « Assises de Calavi, la réforme 2030 », cette réunion de haut niveau, s’est achevée par la formation des anti-drogue Conacce Chaplains. Les travaux, présidés par le Général mondial de la Conacce Chaplains, Carlos Arroba, se sont déroulés au siège de l’église évangélique les bénis de Dieu cité d’excellence dans la commune d’Abomey-calavi.

La formation anti-drogue de la Conacce Chaplains a réuni plus de 200 participants en provenance de plusieurs pays africains : Ghana, Gabon, Côte-d’Ivoire, Cameroun, Togo, Nigéria, Ouganda, RD Congo, Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad, Burkina-Faso et Bénin. Elle a été rehaussée par la présence du Général mondial de la Conacce Chaplains, Carlos Arroba, son épouse, sa délegation et du commandant Afrique de la Conacce Chaplains, Général Kamdem Nounga Dieunedort à la cérémonie de clôture des assises.

Au cours de la formation, les aumôniers antidrogues ont été outillés pour sensibiliser les populations sur les effets négatifs et néfastes de la drogue afin de les empêcher de se droguer. Pour le général commandant Afrique de la Conacce Chaplains, général Kamdem Nounga Dieunedort « prévenir vaut mieux que guérir ».

C’est pourquoi, « la Conacce Chapains a décidé de s’asseoir pour pouvoir réfléchir à la vision 2030 que les Nations-Unies prônent ces derniers temps afin de s’assurer que nous pouvons travailler pour le bien-être de l’humanité en réduisant la souffrance et les addictions en tant que les hommes et femmes d’église » a-t-il indiqué.

« L’Afrique est devenue la plaque tournante de ces substances » regrette le commandant Kamdem Nounga Dieunedort. Mieux, la drogue détruit les familles, l’économie de la nation et même les efforts des gouvernements qui visent à avoir la jeunesse élevée. C’est donc pour inverser la tendance que la Conacce Chaplains, à travers cette formation, entend apporter sa part de contribution à la lutte contre ces substances négatives en sensibilisant, en conseillant et en mettant sur pieds des conseillers thérapeutiques qui peuvent aider ceux qui sont déjà addicts à sortir de là.

Il est donc attendu de ces conseillers thérapeutiques qu’ils sensibilisent les familles, les individus et même la nation sur les fléaux que causent les substances narcotines telles que le cannabis, l’opium aux fins de les empêcher de se droguer.

Content de se retrouver en famille, le Général mondial de la Conacce Chaplains, Carlos Arroba a invité ses frères et soldats de Christ à mener des actions concrètes sur le terrain pour la promotion d’une jeunesse sans drogue.

A long terme, la corporation compte avoir, dans chaque pays membre, un aumônier anti-drogue pour l’atteinte des objectifs.

« En tant que commandant anti-drogue Afrique, nous travaillons dans le souci de créer des conseillers dans les 55 pays d’Afrique. Nous seulement au Bénin mais également dans les autres pays, nous œuvrons pour qu’il y ait à l’intérieur de chaque pays un aumônier antidrogue qui sensibilise les gens pour un monde sans tabac » a expliqué le partisan de paix, le commandant Afrique de la Conacce Chaplains. Notons que les aumôniers sont d’abord des ministres de culte affiliés à un corps précis entre autres : l’armée, les hôpitaux, la prison etc. Soumis à une formation para militaire, ils n’utilisent pas les armes mais plutôt la bible, la paix et l’amour de Dieu afin de communiquer les choses.

J.M.

