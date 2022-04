Les artistes graffeurs décorent les murs du Port de Cotonou

La 8ème édition du festival Effet Graff a été lancée, ce lundi 11 avril 2022, au siège de la Galerie nationale à Cotonou sur le thème : « The New Bénin, mur du Port ».

Dans quelques semaines, le mur du Port fera peau neuve avec de belles fresques. « Du 11 avril au 12 mai 2022, nous prenons en compte le mur du Port sur une longueur de 660 mètres pour cette 8ème édition du festival Effet Graff. Toutes les dispositions sont prises », a affirmé le président de l’association ASSART, Laurenson Djihouessi, promoteur du festival Effet Graff.

Selon le directeur de cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Éric Foly Totah, à travers ce festival Effet Graff, le Bénin assure son histoire, sa culture, son art sur le continent et à l’international.

Pour la directrice de la Galerie Nationale, Léa Awunou Roufaï, Effet Graff vise à promouvoir auprès du public, l’art urbain et en particulier le graffiti. La vocation première du festival poursuit-elle, est de participer à l’esthétique des villes ; l’assainissement et l’aménagement d’un cadre de vie idéal, beau, attrayant, paisible et coloré. « La Galerie nationale déploie son expertise, ses compétences pour accompagner ce festival pour révéler et positionner le Bénin dans le cadre de l’art urbain en l’occurrence », a ajouté la directrice de la Galerie Nationale.

Lors de la 7e édition du festival en 2021, les artistes graffeurs ont réalisé le « Mur du patrimoine du Bénin ». Il s’agit du mur de Bénin Rail, connu pour être la plus longue fresque murale de graffitis d’Afrique sur une longueur de 940 mètres.

Le promoteur du festival Laurenson Djihouessi remercie la Fondation Claudine Talon, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, la Galerie nationale et tous les acteurs impliqués pour l’effectivité de cette 8e édition. Les artistes graffeurs sont déjà à l’œuvre au niveau du Port de Cotonou.

Le festival ‘’Effet Graff’’ est une initiative mise en place depuis 2013 dans le but de célébrer et de rendre hommage aux figures emblématiques noires qui ont marqué l’histoire du Bénin, de l’Afrique et du monde.

A.Ayosso

12 avril 2022 par