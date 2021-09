Les architectes du Bénin formés sur l’utilité des espaces verts

L’Ordre National des Architectes et des Urbanistes du Bénin (ONAUB) à travers son Conseil national a organisé, vendredi 17 septembre 2021, une formation à l’endroit des architectes sur le rôle des espaces verts dans les édifices et les différents aménagements intérieurs et extérieurs. La formation dispensée par l’architecte togolais Dr Bernard Akouete a eu lieu au siège de l’institution à Agblangandan, Cotonou.

S’approprier des éléments nécessaires pour être compétitif dans le nouvel ordre économique mondial en matière d’architecture paysager ; c’est le but de la formation organisée par le Conseil national de l’Ordre à l’intention d’une trentaine d’architectes. Selon le président de l’ONAUB l’Architecte, Paul Aimé Gonçalvès, « les espaces verts sont aujourd’hui au cœur des préoccupations des pouvoirs publics, dans tous les pays du monde et singulièrement, dans ceux en développement, pour lesquels ils constituent un défi ».

Les espaces verts dans les édifices et les différents aménagements poursuit-il, ne sont pas un effet de mode, mais une réponse face aux difficultés du paysage architectural et aux besoins de cadre de vie. A l’en croire, cet atelier permet aux participants d’être aguerris afin de répondre au mieux aux besoins et attentes des populations et des pouvoirs publics en quête d’un cadre de vie sain.

L’expert Bernard Akouete, enseignant permanent à l’EAMAU (Ecole africaine des métiers de l’architecture et de l’urbanisme, basée au Togo) a partagé avec les architectes et urbanistes les notions de paysage et les types de jardin existants. Il a exposé aux participants le rôle des espaces verts (dans la ville, la cour des maisons, à l’intérieur des maisons) ; les relations entre espaces verts et édifices (les effets des essences végétales avec les édifices), la plantation d’arbres, les systèmes racinaires et entourage des arbres.

Le paysagiste a aussi axé son intervention sur la dimension et la forme des arbres. Des exemples d’aménagements d’un jardin ont été donnés par le formateur.

Au cours des échanges fructueux, il a répondu aux différentes questions des participants.

« A priori, on peut croire que nous connaissons tout. Dans toute profession, le fait d’échanger avec une nouvelle personne, vous apporte du nouveau par rapport à toute la formation que vous avez eue. Je suis hyper satisfait de la séance qui permet d’avoir une nouvelle vue sur ce qu’on connait déjà », a confié l’architecte Narcisse Justin Soglo, ancien président de l’ONAUB.

Au terme de la formation, l’architecte urbaniste Rosemonde Mitchai entend prioriser les points verts dans la conception de ses projets en veillant au choix des essences. « Savoir choisir les essences est très capital pour ne pas endommager à la longue les installations », a-t-elle ajouté.

Pour l’architecte Amevo De Campos, il faut accorder « plus d’intérêt à la végétalisation de nos espaces urbains, des villes, des maisons et sensibiliser nos frères à planter des arbres et protéger l’environnement ». Noélie Dadjo a également apprécié la formation sur le rôle des espaces verts. « Les espaces verts et les aménagements paysagers sont importants dans tous les aménagements pour nous les architectes mais surtout pour ceux qui résident dans nos différentes conceptions. Les espaces verts apportent un gain de confort. C’est bien d’avoir une belle maison mais avec un espace aménagé, c’est encore mieux. Je repars avec les techniques qu’il faut pour perfectionner mes différents projets », a-t-elle affirmé.

Les participants ont reçu à l’issue de l’atelier des certificats de formation. Ils sont appelés à œuvrer pour une croissance inclusive dans le paysage architectural au service du développement économique et social du Bénin et au-delà.

Le 17e Conseil National de l’Ordre a prévu plusieurs autres formations à l’endroit des architectes et urbanistes afin qu’ils s’adaptent aux évolutions en cours dans leur domaine professionnel.

