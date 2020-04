Les ambassadeurs d’Afrique soutiennent le gouvernement Talon

Le Groupe africain des ambassadeurs soutient les efforts du gouvernement du président Patrice Talon dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus. 04 millions de francs CFA, c’est le montant que les diplomates africains ont mis à la disposition du gouvernement béninois. La cérémonie de remise de chèque a eu lieu jeudi 16 avril 2020 en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien AGBENONCI, et de son collègue en charge de la santé, Benjamin HOUNKPATIN.

Selon Sahadi SANDI ABDOU, présidente du Groupe africain des ambassadeurs, ce chèque a été offert « en guise de soutien aux efforts des autorités compétentes béninoises avec à leur tête le président Patrice TALON dans la lutte contre la pandémie du coronavirus ».

Elle adressé les félicitations du Groupe au président de la République, Son Excellence Patrice TALON pour tous les efforts consentis en vue d’aider le peuple béninois à surmonter cette dure épreuve.

Ce geste selon le ministre de la santé traduit non seulement la solidarité mais également l’intégration africaine. « Nous avons le défi de faire face à cette pandémie avec l’état de notre système de santé dont nous allons tester la résilience’’ a-t-il indiqué.

Au nom du président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a remercié le Groupe d’ambassadeurs pour son sursaut de solidarité. C’est le moment d’apporter toutes les solutions pour éviter que cette crise sanitaire ne devienne une urgence humanitaire qui attaque tous les secteurs, a-t-il précisé.

La contribution du Groupe africain des ambassadeurs, selon le chef de la diplomatie béninoise, entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte.

Aurelien AGBENONCI a exhorté le Groupe à rester attentif ; à ne pas hésiter à partager avec le Bénin ses suggestions et ses propositions.

