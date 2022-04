Les agents de Bénin Marina Hôtel lancent un cri de cœur au gouvernement

Depuis la fermeture de l’ex Bénin Marina Hôtel, les agents en fonction comme ceux admis à la retraite dans ce grand complexe hôtelier souffrent le martyr. Les cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ne seraient pas « totalement versées ». Une situation à l’origine de la précarité que vit le personnel depuis bientôt 03 ans. Dans un entretien à la presse, ils ont émis le vœu que leur situation sociale soit débattue au cours des échanges gouvernement/syndicats prévus pour le 26 avril prochain.

Bénéficier intégralement de leurs pensions, c’est la préoccupation majeure des retraités et agents en poste au moment de la fermeture de Bénin Marina Hôtel. En proie à la misère depuis la fermeture en juin 2019 de l’entreprise qui les employait, ils souhaitent désormais être rétablis dans leurs droits, et en appellent à la bonne volonté du chef de l’Etat Patrice Talon.

Selon Roch Magnonfinon, un retraité de Bénin Marina Hôtel, aucun agent, ni ceux admis à la retraite depuis environ 05 ans avant la fermeture de l’hôtel, n’a ses cotisations entièrement payées à la CNSS. La situation à l’en croire, reste la même pour les agents ayant accompli au moins 15 ans de service, et qui devraient bénéficier normalement de la rente, ainsi que les occasionnels dont les cotisations avaient été versées.

« Je n’ai jamais bénéficié intégralement de ma pension », a renchéri Sébastien Aholoukpè, agent de Bénin Marina Hôtel admis à la retraite.

Au poste au moment de la fermeture, Achille Adonon, ex standardiste confie que des promesses avaient été faites. Il s’agit du paiement de la CNSS au plus tard décembre 2019, et à l’époque, il y avait 76 agents. A l’en croire, les agents admis à la retraite après que l’administrateur provisoire ait repris l’hôtel devraient entrer en possession de leurs pensions à partir de fin juin 2020. Ceux qui sont partis avant son arrivée (décembre 2016) quant à eux, devraient percevoir les leurs, en décembre 2020. Mais depuis lors, rien n’est fait en dépit des nombreuses démarches envers l’autorité. Tous indexent Macaire Agbantè, directeur de gestion des patrimoines de l’Etat et de dénationalisation (DGPED) du ministère des finances.

Face à la lenteur observée dans la gestion de ce dossier, ils lancent un cri de cœur au gouvernement du président Patrice Talon afin qu’il régularise au plus vite leur situation ; de ne pas attendre que tous meurent avant de réagir car, souligne Roch Magnonfinon, « il y a beaucoup de cas qui se font ». « Il y a des morts dans nos rangs, il y a des déchéances sociales dans nos rangs, il y a des cas de troubles de la personnalité, de maladie dans nos rangs, […] », a-t-il confié.

En Conseil des ministres le 13 mars 2019, le gouvernement a décidé de transformer Bénin Marina Hôtel en un réceptif 5 étoiles de type SOFITEL. Mis sous administration provisoire en février 2017, et représenté par son directeur général en exercice Macaire Agbantè, Bénin Marina Hôtel, patrimoine de l’Etat est désormais sous le contrôle du gouvernement béninois. Ceci après que ce dernier ait résilié le contrat entre l’ancienne administration.

F. A. A.

21 avril 2022 par ,