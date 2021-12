Les actions sécuritaires du gouvernement Talon

Le président de la République Patrice Talon a entretenu les députés de la 8è législature sur l’état de la Nation, ce mercredi 29 décembre 2021, au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Un accent a été mis sur le volet sécuritaire.

La sécurité et l’atteinte d’une large couverture vaccinale dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 sont les deux défis majeurs à relever, selon le message du chef de l’Etat Patrice Talon, ce mercredi 29 décembre 2021. Le Bénin a pris des mesures face à la menace sécuritaires à ses frontières. « Du point de vue sécuritaire, nous le savons tous, ces dernières années, nous avons engagé des réformes et consenti des investissements importants pour équiper nos Forces de défense et de sécurité, afin de garantir davantage la sécurité des personnes et des biens sur toute l’étendue de notre territoire. Ce que beaucoup ne savent pas par contre, c’est que depuis deux ans au moins, nous avons déployé un important dispositif de prévention dans nos communes frontalières où la menace terroriste, en raison des développements observés dans des pays limitrophes, est forte ; tant le phénomène a pris de l’ampleur chez certains des pays voisins », a indiqué le Président de la République, face aux députés de la 8è législature. Malgré ces précautions, le Bénin a fait l’objet de plusieurs attaques, a déploré le chef de l’Etat avant d’indiquer ce que prévoit le gouvernement pour relever le défi sécuritaire. « A cet égard, le Gouvernement prend déjà des mesures fortes et poursuivra les investissements nécessaires pour que notre dispositif soit renforcé en moyens tant humains, logistiques que technologiques, afin que ce genre d’incursion sur notre territoire ne puisse continuer. (…) les capacités opérationnelles de nos Forces de défense et de sécurité seront considérablement renforcées. Les moyens leur seront donnés à suffisance pour leur permettre d’assurer la protection optimale du pays tout entier, de sorte que, même dans leurs propres rangs, il n’y ait pas d’autres victimes. (…) La coopération avec les pays limitrophes sera accrue pour mutualiser les moyens de prévention et de lutte », a rassuré Patrice Talon, dans son message à la Nation.

