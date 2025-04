Les actions du Bénin pour le bien-être des populations en lumières

Le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye BIO TCHANE participe depuis le 7 avril 2025 à New-York aux États-Unis, à la 58e session de la Commission de la Population et du Développement (CPD). Au cours de cette rencontre internationale de haut niveau, il a exposé les actions menées par le gouvernement béninois pour le bien-être des populations.

« Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge », c’est la thématique au cœur des travaux de la 58e session de la Commission de la Population et du Développement. Représentant le chef de l’Etat à cette rencontre, le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale a animé une communication au cours de laquelle il a exposé actions du gouvernement pour le bien-être des populations.

En présence de plusieurs personnalités des Nations Unies, BIO TCHANE a évoqué quelques réformes majeures et les axes prioritaires ayant motivé l’action gouvernementale ces dix dernières années au Bénin pour le bien-être des populations. Il s’agit notamment de l’opérationnalisation de l’assurance maladie universelle ; la construction et la réhabilitation d’infrastructures sanitaires modernes ; le recrutement massif de personnels de santé ; le déploiement d’agents communautaires chargés de sensibiliser, conseiller et prévenir les risques sanitaires. L’accès à l’eau potable, l’assainissement, la gestion des déchets et le logement social, considérés comme « des leviers indispensables à un environnement sain », n’ont pas été occultés. Il en est de même de l’extension du Programme National de Cantines Scolaires, qui garantit un repas quotidien aux enfants

Le ministre d’Etat a annoncé au cours de cette session, le lancement imminent d’un projet national de supplémentation nutritionnelle qui cible les 1000 premiers jours de vie, pour les femmes enceintes, les nourrissons et les enfants de moins de cinq ans. Dans ce cadre, une conférence internationale sur la nutrition est prévue à Cotonou à cette occasion.

Tout en insistant sur le rôle central des femmes dans le développement, BIO TCHANE après avoir plaidé pour un leadership féminin renforcé, a rappelé plusieurs initiatives en faveur de l’autonomisation des femmes au Bénin. Il a évoqué notamment, les 28 sièges réservés aux femmes à l’Assemblée nationale ; la gratuité de la scolarisation des filles jusqu’en terminale ; la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu éducatif ; la création de l’Institut National de la Femme ; et l’appui à l’entrepreneuriat féminin via les microcrédits adaptés. « Quand les filles et les femmes sont reconnues, valorisées et investies, c’est toute la Nation qui prospère », a souligné le ministre d’Etat.

La jeunesse selon le ministre d’Etat, est le moteur de l’avenir. A cet effet, les aspirations profondes de cette couche de la société ont été intégrées au document stratégique qui guidera les actions du Bénin dans les prochaines décennies, a-t-il informé convaincu qu’avec ces nombreuses initiatives, « un monde en meilleure santé » est à la portée.

Les travaux de cette 58e session se sont achevés ce vendredi 11 avril 2025.

F. A. A.

11 avril 2025 par ,