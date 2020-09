Les acquéreurs de véhicules militaires invités à opérer les mutations

A partir du 30 septembre prochain, aucun véhicule réformé des forces armées béninoises ne pourra continuer de circuler avec l’ancienne immatriculation, et le coloris ‘’vert armées’’. Le chef d’Etat-major général des armées, le contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Aho l’a fait savoir ce lundi 31 août 2020 à travers un communiqué.

Le chef d’Etat-major général des armées par ce communiqué fustige ce comportement des acquéreurs de véhicules militaires qui vise à échapper aux contrôles des forces de sécurité et assimilés malgré les nombreux rappels à l’ordre.

Une situation qui sème « la confusion absolue avec les véhicules militaires régulièrement mis en circulation, et pourrait de facto, causer des préjudices aux forces armées béninoises », a dénoncé le contre-amiral.

Pour cela, Patrick Jean-Baptiste Aho invite toutes les personnes concernées à procéder aux différentes formalités de mutation au plus tard le 30 septembre 2020, délai de rigueur. Passé ce délai, tout contrevenant subira les rigueurs de la loi, a-t-il averti.

F. A. A.

1er septembre 2020 par