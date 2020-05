Les USA accordent 2,7 milliards CFA au Bénin

Le Gouvernement des États-Unis a engagé 4,5 millions de dollars, soit 2,7 milliards de francs CFA, à la date du 20 Mai 2020 pour limiter la propagation de la pandémie de la COVID-19 au Bénin.

Les États-Unis, à travers l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), apportent une aide vitale en coordonnant leurs efforts avec le Gouvernement du Bénin, les partenaires humanitaires internationaux, et les autres parties prenantes afin d’identifier les domaines d’investissement

prioritaires.

"Cette aide supplémentaire de 2,7 milliards de francs CFA est le plus récent exemple du leadership humanitaire américain, et de la coopération de longue date entre le Gouvernement des États-Unis et le Gouvernement du Bénin pour relever le défi de la sécurité sanitaire et d’une plus grande prospérité pour nos deux pays", a déclaré l’Ambassadeur des États-Unis, Patricia Mahoney.

À travers cet appui, l’USAID soutiendra les activités comme :

• La diffusion de messages pour aider à éduquer les populations des zones rurales sur les mesures qu’elles peuvent prendre pour prévenir la propagation du virus.

• La surveillance (communautaire, des maladies respiratoires, et sentinelle) afin d’améliorer la détection de cas de COVID-19.

• Une assistance technique pour renforcer les chaînes d’approvisionnement afin de garantir une disponibilité constante des équipements et fournitures très demandés.

Chaque année, les États-Unis contribuent également à hauteur de 25 millions de dollars, soit 15 milliards de francs CFA, à l’aide au secteur de la santé au Bénin, afin de soutenir la lutte contre le paludisme, d’améliorer la santé maternelle et infantile, et de répondre aux besoins en matière de planification familiale. Dans le cadre de l’Initiative Présidentielle des États-Unis contre le Paludisme, les États-Unis ont investi 206 millions de dollars, soit 142 milliards de francs CFA, dans la prévention et le traitement du paludisme au Bénin depuis 2006.

Depuis des décennies, les États-Unis sont le premier fournisseur mondial d’assistance bilatérale en matière de santé publique.

Depuis 2009, les contribuables américains ont généreusement financé plus de 100 milliards de dollars d’aide à la santé et près de 70 milliards de dollars d’aide humanitaire dans le monde.

20 mai 2020 par