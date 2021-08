Les Pépit’Arts en spectacles à Paris

Les Pépit’Arts d’Adjarra, un groupe d’enfants percussionnistes et danseurs sont en France depuis lundi dans le cadre des journées de promotion des danses patrimoniales du Bénin qui se tiennent du 20 au 21 août 2021 à la mairie de Rosny-sous-Bois (France).

Les tambours sacrés du Bénin vont résonner à Paris plus précisément à la mairie de Rosny-sous-Bois les 20 et 21 août 2021 dans le cadre des journées de promotion des danses patrimoniales du Bénin.

C’est dans ce cadre que les enfants percussionnistes et danseurs de Médédjonnou dans l’arrondissement d’Adjarra, commune du département de l’Ouémé ont été accueillis, lundi 16 août 2021, à Paris. « C’est avec une immense joie au cœur que je vous accueille chers petits-enfants. Soyez les bienvenus sur la terre française sur laquelle vous allez faire résonner dans les prochaines heures les tambours d’Adjarra », a déclaré Romain da Costa, directeur des relations internationales de la mairie de Rosny-sous-Bois.

Romain da Costa a remercié le gouvernement du Bénin pour son soutien à travers le ministère de la culture et des arts, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, la Direction du Fonds des Arts et de la Culture (FAC) et l’Ambassadeur du Bénin Eusèbe Agbangla.

Des expositions, conférences, Master-Class, concert animé prioritairement par Les Pépit’Arts d’Adjarra, et autres sont au menu des journées de promotion des danses patrimoniales du Bénin.

Ces activités soutenues par ACCRAPI et l’Ong Flinso Culture s’inscrivent dans le cadre des relations de coopération décentralisée entre les mairies de Rosny-sous-bois et d’Adjarra.

M. M.

17 août 2021 par