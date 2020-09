Les Nations-Unies saluent les efforts du gouvernement béninois

Au cours d’un dialogue de haut niveau consacré à la mise en œuvre des recommandations de l’évaluation de l’état de préparation du Bénin au commerce électronique ce jeudi 17 septembre 2020, la chargée du Programme eTReady, Iris Macculi, a salué les investissements du Bénin dans le domaine du numérique. Organisé par la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (Cnuced), ces assises qui se sont déroulées en ligne ont connu la participation des ministres Aurélie Adam Soulé Zoumarou du numérique et de la digitalisation, Shadiya Assouman du commerce et de l’industrie et Aurélien Agbénonci des Affaires étrangères et de la coopération.

Le ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, s’est réjouie des conclusions de ces assises de la Cnuced qui témoignent selon elle, du niveau d’avancement du Bénin en matière du commerce électronique.

En raison de la crise sanitaire du Coronavirus, fait-elle savoir, les Béninois font recours de plus en plus au commerce électronique. Raison pour laquelle elle s’est engagée avec sa collègue en charge du commerce, à mettre en œuvre les recommandations de cette évaluation.

Les trois ministres ont réaffirmé la vision du gouvernement qui est de « transformer le Bénin en la plateforme de services numériques de l’Afrique de l’Ouest pour l’accélération de la croissance et l’inclusion sociale d’ici 2021 », et cela, entre autres par la mise en place de la plateforme nationale de paiement électronique qui constituera le centre névralgique du commerce électronique au Bénin.

Cette évaluation rapide de l’état de préparation du Bénin au commerce électronique est la vingt-quatrième évaluation de ce type menée par la Cnuced et la cinquième au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, après le Sénégal, le Togo, le Burkina Faso et le Mali.

Elle a été marquée par la présence de Birgit Joussen, cheffe de Coopération de l’Ambassade d’Allemagne au Bénin et Claude Kamenga, représentant de l’Unicef et coordonnateur résident par intérim du Système des Nations Unies au Bénin.

Les actions dans le domaine du commerce du numérique

Selon le rapport sur l’évaluation de l’état de préparation du Bénin au commerce électronique rapporté par La Nation, des investissements importants ont été réalisés en matière de dématérialisation dans le cadre du projet phare portant sur le développement d’une administration intelligente (smart gouv).

Certaines réalisations ont été achevées et concernent la dématérialisation d’une partie de la fiscalité et des fiches de paie de l’administration, la mise en place des visas électroniques et la définition de l’identité numérique avec la mise en place d’une base de données biométriques.

Quatre projets majeurs sont en cours de réalisation. Il s’agit de la construction d’un data center national, de la mise en place d’une infrastructure à clé publique (Icp), du déploiement d’une plateforme nationale d’interopérabilité pour la dématérialisation des échanges de données entre administrations publiques et privées et une plateforme nationale des services publics (Pns) pour simplifier notamment les procédures d’état civil, de marchés publics, de création d’entreprises en ligne.

Enfin, une réflexion est en cours sur le modèle de financement et d’administration d’une plateforme de commerce électronique qui pourrait servir de tremplin à l’ensemble du secteur.

En matière d’infrastructures Tic, d’importantes réalisations ont déjà été achevées, telles que la réhabilitation et l’extension du réseau de 2 000 km de fibre optique sur le territoire national et le déploiement de plusieurs boucles locales autour des localités comme Cotonou-Porto Novo et Ouidah-Calavi-Godomey.

L’amélioration des infrastructures reste la priorité, compte tenu de l’ambition du Pag d’assurer un taux de couverture du haut et très haut débit à 80% de la population.

Le déploiement insuffisant tant de la dorsale que du maillage et de l’accès au dernier kilomètre ainsi que le coût des forfaits internet sont autant de freins à l’objectif d’universalité d’accès à l’Internet dans un contexte où près de la moitié de la population (45 %) n’a pas accès à l’électricité (Banque Mondiale, Wdi 2019).

Le taux de pénétration global de l’Internet en 2018-2019 est d’environ 48% de la population béninoise, dont 5,53 millions d’abonnés à l’Internet mobile selon les données des opérateurs Gsm.

L’accès à l’Internet de type haut débit et de type 3G/4G touche quant à lui 20% de la population (Arcep 2019).

F. A. A.

18 septembre 2020 par