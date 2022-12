Les Journées scientifiques de l’économie béninoise démarrent le 15 décembre

L’édition 2022 des ‘’Journées scientifiques de l’économie béninoise ‘’ (JSEB) aura lieu les 15 et 16 décembre 2022 au Palais des congrès de Cotonou.

« Piliers pour une économie béninoise dynamique et résiliente », c’est le thème retenu pour l’édition 2022 des ‘’Journées scientifiques de l’économie béninoise’’. Organisées par la Direction générale de l’Economie (DGE) et l’Ecole Doctorale des Sciences Économiques et de Gestion (ED-SEG), elles se tiendront les 15 et 16 décembre au Palais des congrès. Les sessions prévues au cours de ces deux journées sont liées à la transformation structurelle, l’intégration régionale, les performances macroéconomiques, agricoles etc.

Les participants vont aborder entre autres des thèmes relatifs au changement climatique, l’effet des investissements directs étrangers sur les émissions du méthane dans les pays de l’Afrique de l’Ouest, les atouts et contraintes de la promotion de l’entrepreneuriat agricole pour la transformation structurelle de l’économie béninoise Le rôle des institutions dans l’efficacité énergétique, la microfinance, l’accord Zlecaf, les facteurs déterminants de la volatilité des prix agricoles dans l’espace Uemoa et bien d’autres sujets seront également abordés.

A.Ayosso

