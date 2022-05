Les Évêques déplorent les actes auxquels les jeunes s’adonnent

Les Évêques du Bénin ont déploré les actes auxquels les jeunes s’adonnent pour le gain facile. Au terme de la session ordinaire de la Conférence Épiscopale du Bénin (CEB) tenue du 17 au 19 mai 2022, les Évêques ont invité des acteurs à prendre leur responsabilité. Ils appellent les jeunes à l’esprit de créativité et d’entreprenariat.

En session plénière ordinaire, les Évêques ont déploré la déliquescence des mœurs qui s’observe de plus en plus au sein de la couche juvénile. Selon le communiqué final de la Conférence Épiscopale du Bénin, « elle se traduit par les pratiques d’arnaque, la banalisation du sexe sur les réseaux sociaux et pire encore, les actes immoraux et inimaginables ». Ces actes motivés « par l’appât du gain facile se commettent au mépris de la dignité humaine ».

Les Évêques appellent les autorités politico-administratives, les responsables religieux, les éducateurs et les parents à prendre leur responsabilité. « Ils appellent de tous leurs vœux des mesures urgentes pour sauver cette frange de la jeunesse de la perdition. Ils rappellent aux jeunes qu’ils sont la relève de demain, l’espoir et l’avenir de la nation », renseigne le communiqué final. La Conférence Épiscopale du Bénin encourage les jeunes à développer, face aux circonstances actuelles, l’esprit de créativité et d’entreprenariat, car seul le travail est libérateur et gage d’un avenir meilleur.

A.Ayosso

20 mai 2022 par