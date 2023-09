Les États-Unis s’attaquent aux causes de la migration avec succès

La Stratégie des États-Unis pour lutter contre les causes profondes des migrations en Amérique centrale porte ses fruits, selon un rapport d’évaluation récemment publié par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

Les départements et agences américaines ont enregistré des améliorations dans 15 des 20 domaines clés par rapport à l’année précédente, indique le rapport d’étape soumis au Congrès (PDF, 1,6 Mo) par le département d’État. Les résultats se fondent sur des données recueillies pendant l’exercice fiscal 2022, la première année complète de mise en œuvre de cette stratégie, qui se concentre sur le Guatemala, le Salvador et le Honduras.

La stratégie tire parti des pouvoirs et des ressources du gouvernement fédéral des États-Unis et des secteurs public et privé pour résoudre les problèmes de fond qui poussent les populations d’Amérique centrale à migrer vers les États-Unis. Elle est dirigée par la vice-présidente Kamala Harris.

La pauvreté est l’un des principaux facteurs de la migration. La hausse de la productivité et de la production des petits exploitants agricoles ou des entreprises contribue à la réduire. Les entreprises soutenues par l’USAID ont réalisé des ventes représentant plus de 320 millions de dollars au cours de la première année de mise en œuvre de la stratégie. L’USAID a mobilisé 189 millions de dollars dans les secteurs public et privé, ce qui a permis d’accroître la productivité et les recettes de plus de 60 000 producteurs agricoles bénéficiaires de ses programmes de sécurité alimentaire au Guatemala et au Honduras.

Une enquête menée en 2022 par l’organisation Latin American Public Opinion Project révèle que les mères de famille ne parvenant pas à nourrir leurs enfants sont plus susceptibles de recourir à la migration irrégulière. Par le biais des programmes de sécurité alimentaire de l’USAID, plus de 104 000 personnes ont reçu de la nourriture.

L’USAID a également tissé des liens avec plus de 465 000 jeunes en soutenant l’enseignement primaire et secondaire dans les zones de forte migration au Salvador, au Guatemala et au Honduras. Plus de 300 000 élèves ont reçu de l’aide, dont une aide alimentaire, de la part du département américain de l’Agriculture, de quoi prévenir et traiter la malnutrition et réduire la mortalité infantile.

En outre, le soutien au système judiciaire des gouvernements est primordial pour assurer la transparence et la responsabilisation dans les sociétés démocratiques. La capacité de ces systèmes à fonctionner, c’est-à-dire à engager des poursuites et à condamner, a également une incidence sur la migration irrégulière.

C’est pourquoi l’USAID a dispensé une formation à plus de 8 000 personnes dans le domaine de la lutte contre la corruption. Au cours de la formation, les responsables des gouvernements partenaires ont appris à mieux gérer les systèmes de responsabilisation, condamner les acteurs corrompus et comprendre les normes éthiques inhérentes à leur fonction.

Par ailleurs, le département d’État et l’USAID ont soutenu plus de 1 500 défenseurs des droits de la personne en Amérique centrale et formé plus de 300 personnes à mieux communiquer et mieux documenter les violations des droits humains ainsi qu’à d’autres techniques de signalement et de défense des droits.

La création d’emplois entraîne davantage de possibilités économiques, surtout pour les jeunes susceptibles d’émigrer ou risquant de se livrer à des activités illégales. Le soutien apporté par l’USAID à près de 8 000 entreprises du secteur privé dans le nord de l’Amérique centrale a contribué à créer et à maintenir plus de 90 000 emplois.

L’initiative Central America Forward, également sous la responsabilité de la vice-présidente Kamala Harris, et qui a mobilisé des engagements du secteur privé à hauteur de plus de 4,2 milliards de dollars dans le nord de l’Amérique centrale, vient compléter ces efforts.

« En créant des opportunités économiques dans ces régions, comme nous l’avons fait, nous pouvons potentiellement avoir un impact important sur ceux qui auraient choisi de quitter leur foyer, et leur donner la possibilité de rester dans leur pays d’origine, où ils préfèrent être », a déclaré Kamala Harris en février.

Source : https://share.america.gov/fr/les-etats-unis-sattaquent-aux-causes-de-la-migration-avec-succes/?utm_source=cision&utm_medium=referral

28 septembre 2023 par ,