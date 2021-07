Les Etats-Unis offrent au Bénin 302,400 vaccins Johnson & Johnson

302,400 doses de vaccin Covid-19 Johnson & Johnson sont arrivées, lundi 26 juillet 2021, à Cotonou. C’est un don du gouvernement des Etats-Unis pour soutenir le gouvernement du Bénin dans la protection de ses populations contre la pandémie de Coronavirus.

L’ambassade des Etats-Unis près le Bénin a annoncé la livraison au Bénin d’un don de 302,400 doses de vaccin Covid-19 Johnson & Johnson. Ces vaccins offerts par les Etats-Unis en collaboration avec l’Union africaine, le CDC Afrique et l’initiative COVAX permettra de protéger le peuple béninois des ravages du virus COVID-19 et de commencer à réduire les obstacles à la reconstruction de l’économie béninoise. « Nous sommes fiers de soutenir les efforts du Bénin pour combattre cette maladie avec ce don, qui fait partie de notre engagement de longue date en faveur du développement d’un avenir plus sain et plus prospère pour le Bénin et son peuple », a indiqué l’ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin, Patricia Mahoney.

Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, les Etats-Unis s’engagent à appuyer le Bénin dans le déploiement, le suivi et l’évaluation des vaccins en partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Santé, ainsi que dans la prévention et le dépistage.

L’engagement du gouvernement des Etats-Unis porte sur 80 millions de doses de vaccins à fournir aux pays africains dont 25 millions au moins seront livrés dans un premier temps.

Il faut préciser que le vaccin Johnson & Johnson est administré en dose unique comparativement aux autres qui nécessitent deux doses.

M. M.

