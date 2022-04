Les États-Unis célèbrent l’égalité des genres et les efforts d’autonomisation des femmes au Bénin

L’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), aux côtés de partenaires et autres invités, a célébré ce mercredi 30 mars 2022, l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes au Bénin à l’hôtel Novotel de Cotonou. L’événement a mis en lumière les programmes de l’USAID en matière de santé, de gouvernance et de droits de l’Homme qui sauvent des vies et créent plus d’opportunités pour les femmes.

La Ministre des Affaires Sociales, le Ministre de la Santé, la Présidente de l’Institut National de la Femme, ainsi que d’autres membres du Gouvernement du Bénin, du secteur privé, de la communauté des arts et de la culture, et des organisations donatrices ont assisté à l’événement.

La chanteuse béninoise de renommée internationale Zeynab a interprété des morceaux de son répertoire qui mettent l’accent sur l’autonomisation des femmes. La peintre et sculptrice béninoise Sica Yaovi a également organisé une exposition d’art mettant en vedette des femmes artistes.

Le gouvernement des Etats-Unis, par le biais de l’USAID et en collaboration avec le gouvernement du Bénin, réduit le nombre de décès évitables pour les femmes et les enfants et renforce l’égalité des genres en :

● Développant l’égalité d’accès aux services de santé pour les femmes et les filles en travaillant en étroite collaboration avec les secteurs de la santé public et privé ;

● Promouvant les soins prénataux, la vaccination de la mère et de l’enfant, ainsi que d’autres pratiques de soins de santé qui sauvent des vies ;

● Sensibilisant aux rôles importants que les hommes et les femmes jouent pour une meilleure santé à la maison, dans la communauté et dans les centres de santé ;

● Accroissant l’accès à des options contraceptives diverses et modernes pour répondre aux besoins de planification familiale ;

● Renforçant la capacité des établissements de santé à répondre à la violence basée sur le genre et à fournir à tous des services de qualité en la matière ; et en

● Engageant les organisations de femmes à créer des réseaux et à accroître leur participation au processus politique.

« Aujourd’hui plus que jamais, sous la direction du président Joe Biden, et de l’administratrice Samantha Power, les États-Unis, par l’intermédiaire de l’USAID, s’engagent à placer les femmes et les filles au centre du développement mondial et du travail humanitaire », a déclaré le représentant de l’USAID au Bénin, M. Carl Anderson, lors de son allocution.

Le gouvernement des Etats-Unis, à travers l’USAID, fournit 40 millions de dollars (environ 24 milliards de FCFA) par an pour aider le gouvernement du Bénin à améliorer les services de santé et à renforcer le système de santé.

En plus de la santé communautaire, les États-Unis soutiennent la lutte contre le paludisme, la prestation de services de santé maternelle et infantile et de planification familiale, et le renforcement des chaînes d’approvisionnement médical au Bénin. Les États-Unis ont également une programmation limitée pour soutenir les droits de l’Homme, les processus démocratiques et les initiatives de sécurité.

