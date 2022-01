Les Etats-Unis appuient 05 Béninoises avec 50.000 dollars

Les Etats-Unis à travers la Fondation des Etats-Unis pour le Développement de l’Afrique (USADF) ont appuyé 05 entrepreneures béninoises avec une somme de 10.000 dollars chacune. Les bénéficiaires ont reçu les fonds en décembre dernier en présence de l’ambassadrice des Etats-Unis près le Bénin, Patricia Mahoney, et du représentant de l’USADF pour le Bénin, Eric Newman.

Assiba Carine Bokovo, Mèdémè Elisabeth Ahouandjinou, Conscience de Dieu Agassoussi, Marlene Kindji, et Béata K. Adonon ont participé à l’Académie des Femmes Entrepreneures (AWE). Chacune d’elles a reçu une somme de 10.000 dollars, et pourra développer son entreprise.

« Mesdames, vous êtes la crème de la crème. Vous êtes des exemples d’esprit d’entreprise et de leadership féminin que d’autres peuvent suivre », a déclaré l’ambassadrice des Etats-Unis près le Bénin à l’occasion de la cérémonie de remise de fonds. « Le programme AWE existe pour aider les femmes comme vous à renforcer leurs capacités et à impacter leurs communautés », a ajouté Patricia Mahoney, fière de leurs réalisations.

Les récipiendaires à travers leurs productions combattent la malnutrition des enfants avec des produits fabriqués à base du moringa, la fabrication de produit à base d’huile de palme et autres.

AWE est une initiative du gouvernement américain mise en œuvre en 2019 pour soutenir et autonomiser les femmes entrepreneures à travers le monde. À ce jour, plus de 240 Béninoises ont suivi le programme.

Les lauréates du capital de départ

Assiba Carine Bokovo - Mme Bokovo a fondé Assiba Fée pour combattre la malnutrition infantile à travers des produits à base de moringa. Elle a été inspirée par sa propre expérience d’utilisation du moringa pour augmenter sa production de lait maternel après avoir donné naissance à son premier enfant.

Mèdémè Elisabeth Ahouandjinou - Orpheline et aînée d’une fratrie de quatre enfants, Mme Ahouandjinou a commencé à vendre des noix de palme en 2014. Au vu de la forte demande d’huile de palme pour la production de cosmétiques et de médicaments, elle a fondé Jardin d’Afrique, qui produit de l’huile de palme pour un usage local au Bénin et pour l’exportation vers le Nigéria.

Conscience de Dieu Agassoussi - Mme Agassoussi a fondé Inapec en 2016 pour proposer au public des en-cas sains au goût africain. Ces produits comprennent diverses noix, de la noix de coco râpée et du riz soufflé.

Marlene Kindji - Mme Kindji a créé Badémè Natural Foods pour proposer des snacks sains à base de légumes secs et d’épices.

Béata K. Adonon - Titulaire d’une maîtrise en nutrition et technologie alimentaire, Mme Adonon a travaillé dans une ferme horticole où elle a appris à utiliser les plantes aromatiques pour fabriquer des tisanes naturelles et des infusions.

Consciente des bienfaits de ces thés pour la santé, elle a fondé Harmoniks.

F. A. A.

4 janvier 2022 par