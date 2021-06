Le ministre de la communication et de la poste, Alain Orounla a animé une conférence de presse jeudi 19 novembre 2020 à la salle Fleuve Jaune du Ministère des Affaires Étrangères. Le porte-parole du gouvernement a fait le point de la première phase de la tournée nationale du chef de l’État Patrice Talon.

Patrice Talon a entamé le 12 novembre 2020 une tournée nationale dans les communes du Bénin. La première phase de cette tournée s’est tenue dans 17 communes du Nord Bénin à savoir : Savè, Tchaourou, Parakou, Kalalé, Nikki, Bembèrèkè, Malanville, Banikoara, Kandi, Kérou, Kouandé, Natitingou, Matéri, Cobly, Boukoumbé, Djougou et Bassila.

Selon le ministre Alain Orounla, « la tournée a été l’occasion pour le Président de la République de constater de visu, l’évolution des chantiers lancés partout dans le pays pour transformer nos vies et transformer le visage du Bénin ». Elle a été suivie par les populations partout dans le pays et même par les médias internationaux, a-t-il ajouté.

« Les localités visitées ont rivalisé de ferveur pour accueillir avec la plus grande liesse populaire le Président de la République. Ce qui traduit leur adhésion au PAG et leur mobilisation à entrevoir avec le Président de la République, l’avenir avec sérénité », a déclaré le ministre.

À chaque étape, Talon a eu des rencontres de reddition de comptes avec les populations. Pour le porte-parole du gouvernement, « le Président de la République s’est prêté à un exercice de pédagogie et a démontré sa connaissance des potentialités de chacune des communes visitées ».

La tournée a permis d’ « établir une interconnexion entre le chef de l’Etat et les Béninois ». Patrice Talon a fait des annonces et a pris des engagements lors de cette tournée. Il s’est engagé à organiser une élection présidentielle inclusive en 2021.

Le Président de la République a également pris « l’engagement de multiplier les efforts au sein de son gouvernement pour élargir l’accès à l’eau potable à ces communes qui jusque-là ne l’ont pas encore ».

« Les Béninois rencontrés partout dans les communes visitées ont invité le Président de la République à maintenir le cap et à briguer sa propre succession », a déclaré le ministre Alain Orounla.

