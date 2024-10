Les Béninois autorisés à voyager sans visa dans 06 pays

Le Bénin a conclu en marge de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, des accords de suppression mutuelle de visas avec six (06) pays.

Les Béninois détenteurs de tous types de passeports pourront désormais voyager sans visa pour de courts séjours à Belize, Commonwealth de la Dominique, Grenada, Maurice, Sao Tomé et Principe, et aux Seychelles.

Le Bénin conformément à la vision d’ouverture portée par le président Talon, a conclu en marge de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, des accords de suppression mutuelle de visas avec ces pays. Le ministère des Affaires étrangères à travers un communiqué, jeudi 10 octobre 2024, informe le public.

Selon ce communiqué, le gouvernement béninois après avoir remercié ces pays partenaires pour leur coopération, s’est engagé à renforcer la politique d’ouverture et de facilitation de la mobilité des personnes afin de conclure d’autres accords d’exemption de visa et mieux révéler le Bénin au monde.

13 octobre 2024 par