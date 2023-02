Les Avatars de la Grande Rue des Stuarts sont une invitation à se pencher sur la question des “trésors humains vivants” et les problématiques de transmission. Avec comme point de départ, la ville de Dol, capitale spirituelle du roi Salomon, fièrement campée sur la falaise de l’ancien rivage de la baie du Mont-Saint-Michel, berceau des industries Probiomer.

Salomon est le nom d’un roi biblique mais désigne aussi en breton : Salaün, roi de 857 au 25 juin 874 qui défendit l’autonomie religieuse de la Bretagne, jusque-là rattachée nominalement à la province ecclésiastique de Tours. Il favorisa l’érection de Dol en métropole.

Salomon porte aussi le nom des îles du Pacifique découvertes par Álvaro de Mendaña et aujourd’hui reliées à Sydney et Singapour par voie aérienne.

La vie près de la Mer, son économie bleue, ses traditions et hybridations imaginaires ont inspiré tant les austronésiens des Mers du sud que la ville de Dol-de-Bretagne, cité au passé riche et prestigieux qui a conservé bien des secrets et mystères. La ville s’est développée autour d’un monastère fondé par Saint-Samson, un moine gallois qui aurait débarqué au 6ème siècle à l’embouchure du Guyoult. La légende raconte qu’il aurait rencontré à cet endroit un homme dont la femme et la fille étaient malades. En remerciement de la guérison des deux femmes, l’homme permit à Samson de s’établir. C’est au 9ème siècle que Nominoë, roi breton, élève Dol en archevêché et y fait bâtir une cathédrale. Celle-ci est placée sous la protection d’une forteresse, qui apparaît sur la tapisserie de Bayeux. En 848, Nominoë est couronné roi de Bretagne au sein de cette cathédrale.

La Grande Rue des Stuarts est la rue principale de la ville. Elle est bordée de maisons à pans-de-bois et abrite la plus ancienne maison de Bretagne, la Maison des Petits Palets.

En référence à l’emplacement historique d’une bijouterie horlogerie, les Avatars de la Grande Rue des Stuarts est le nom d’un ouvrage qui vise à décrypter les dynamiques d’innovation déployées par l’inventivité de réseaux à la croisée des sciences, de l’industrie et de l’art. Le point de départ de cet ouvrage est le développement de la marque d’horlogerie suisse Zenith dans la baie du Mont-Saint Michel depuis Dol-de-Bretagne jusqu’à Saint-Malo.

Les montres Zenith ont été portées par de grandes personnalités : de Louis Blériot, pionnier de l’aviation à Gandhi, penseur politique et spirituel de l’Inde. Une montre de poche Zenith en argent deviendra l’un des rares biens matériels du Mahatma Gandhi qui l’accompagnera au quotidien, notamment pour lui indiquer ses heures de prière grâce à sa fonction d’alarme.

Les Avatars de la Grande Rue des Stuarts invitent le lecteur à un voyage inédit entre terre et mer.

Kevin LOGNONÉ

28 février 2023 par