Les Assemblées annuelles FMI-BM se tiennenent à Marraketch en octobre

Les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) se déroulent du 09 au 15 octobre 2023 à Marrakech. L’information vient d’être confirmée par les responsables des deux institutions internationales et le gouvernement marocain.

Le Groupe de la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI), ainsi que le gouvernement marocain, ont annoncé, lundi 18 septembre, qu’ils étaient convenus d’organiser leurs Assemblées annuelles 2023 du 9 au 15 octobre dans la ville de Marrakech, au Maroc.

"Depuis le tremblement de terre dévastateur qui a frappé le Maroc le 8 septembre, les services de la BM et du FMI ont travaillé en étroite coordination avec les autorités marocaines et une équipe d’experts pour évaluer de manière approfondie la capacité de Marrakech à accueillir les Assemblées annuelles 2023", ont déclaré lundi dernier à New-York, Ajay Banga, Président de la BM ; Kristalina Georgieva, Directrice générale du FMI, et Nadia Fettah Alaoui, ministre marocaine de l’Économie et des Finances, dans un communiqué conjoint.

FMI et BM réitèrent leur confiance et leur solidarité au Maroc

"En procédant à cette évaluation, les principales considérations ont été que les réunions ne perturberaient pas les efforts vitaux d’aide et de reconstruction, et que la sécurité des participants pouvait être assurée", souligne le communiqué.

Les directions de la BM et du FMI, ainsi que les autorités marocaines, ont décidé, sur la base d’un "examen minutieux" des conclusions de l’évaluation, d’organiser les Assemblées annuelles 2023 à Marrakech.

Après avoir exprimé sa reconnaissance au Royaume du Maroc pour son hospitalité légendaire, Mme Georgieva a assuré que "Nous ferons de notre mieux en tant qu’Institutions pour aider" le Royaume après le séisme, qui a frappé plusieurs provinces et préfectures du pays.

Il s’agit d’un "message de solidarité" avec le Royaume et avec tous les pays confrontés à des chocs, "car nous vivons dans un monde davantages exposé aux chocs et nous devons y faire face ensemble", a déclaré la Directrice générale du FMI. " C’est exactement ce que symboliseront les réunions annuelles" lorsque le monde se réunira au Maroc, a-t-elle ajouté.

Il est "extrêmement important" que les réunions se déroulent d’une manière qui "n’entrave pas les efforts de secours en cours et qui soit respectueuse des victimes et du peuple marocain", précise le communiqué.

La décision des deux institutions selon Mme Fettah Alaoui, " témoigne d’abord de la qualité de la relation de partenariat fort avec le Maroc de façon générale, mais également d’une volonté affirmée de soutenir notre pays dans une conjoncture difficile."

Les assurances du Royaume

" C’est avec la même détermination, son hospitalité légendaire et son expertise dans l’organisation des grandes manifestations internationales que le Maroc s’apprête dans quelques jours, à accueillir cet événement dans les meilleures conditions", a rassuré le ministre de l’économie et des finances, dans un communiqué.

Cette rencontre internationale va rasssembler près de 14 000 participants de 190 pays dont des délégués des deux institutions financières, des ministres de l’économie, des finances et du développement, des dirigeants de banques centrales, des parlementaires, des responsables du secteur privé, des organisations de la société civile, des experts et des universitaires.

C’est la premiére fois en 50 ans que ces Assemblées annuelles sont organisées sur le continent africain.

Selon les responsables des institutions de Bretton Woods, le Royaume du Maroc servira de carrefour pour discuter des enjeux mondiaux à un moment où la coopération est plus vitale que jamais, en mettant l’accent sur les défis que sur les opportunités notamment en Afrique et au Moyen-Orient.

Le maintien de la tenue des Assemblées annuelles du FMI et de la BM à Marrakech confirme la confiance dont bénéficie le Royaume auprès de ces deux institutions financières internationales. Ce qui montre aussi que le drame d’Al Haouz n’a pas impacté la ville de Marrakech, qui continue d’attirer des touristes du monde entier et d’accueillir des rencontres internationales.

D’ailleurs le FMI, qui salue les mesures prises par le Maroc pour gérer les conséquences de cette catastrophe natuelle, sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI, a décidé d’accorder au Royaume un prêt de 1,3 milliards de dollars pour renforcer sa résilienne face aux risques climatiques.

Le bilan du séisme dévastateur d’Al Haouz s’élève à près de 3.000 morts, plus de 5.000 blessés et de nombreux dégâts matériels, selon les chiffres officiels.

21 septembre 2023 par