Les AME désormais payés 12 mois/12

Le gouvernement a rencontré mardi 06 décembre 2022, les partenaires sociaux et le patronat. Au terme des échanges consacrés à la réforme de revalorisation des salaires des travailleurs, d’importantes décisions ont été prises. Les Aspirants au métier d’enseignant (AME) seront payés 12 mois sur 12.

Bonne nouvelle pour les aspirants au métier d’enseignant. Ils percevront désormais 12 mois de salaire sur les 12 que compte l’année. La décision a été prise mardi 06 décembre 2022 au terme d’une séance d’échanges entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Selon Anselme AMOUSSOU de la Confédération des syndicats autonomes (CSA), trois niveaux de propositions sont faites, et arrangent bien la situation des AME.

Suivant les explications de Anselme AMOUSSOU, deux mois pendant les vacances, les AME auront des sessions de formation de renforcement de capacité pour améliorer leur niveau pédagogique et leurs prestations en classe. « Après cela, ils pourront désormais aspirer à être des contractuels de l’Etat pour ceux qui auraient fait au moins trois ans de contrat en tant que aspirants, et qui auront subit avec succès un test d’évaluation qui leur permet d’accéder au corps des contractuels de l’Etat », a expliqué Anselme AMOUSSOU. Le troisième niveau poursuit-il, concerne la durée de contrat et le paiement. « La durée de contrat va passer désormais de neuf mois à douze mois, mais avec onze mois de paiement de salaire. Les deux derniers salaires qui sont les salaires qu’on va leur payer pendant les deux mois de renforcement de capacité seront des demi-salaires. « Nous avons insisté pour demander au gouvernement d’achever ce qu’il a commencé en leur donnant des salaires pleins. Sur cette question nous n’avons pas pu faire évoluer la proposition du gouvernement », a confié le secrétaire général de la CSA -Bénin.

Les grandes annonces de la réforme du gouvernement sont attendues mercredi 07 décembre en Conseil des ministres.

