Les 3 meilleurs dont une fille au BAC 2021

La liste des meilleurs candidats admis au Baccalauréat, session de juin 2021 ainsi que leur établissement de provenance ont été rendus publics, mercredi 28 juillet 2021 par l’Office du Baccalauréat.

18,66. C’est la moyenne obtenue par le premier au Baccalauréat, session de juin 2021 dans la série « C ». Il a pour nom GODEME Fréjus Josué et vient du Collège privé Sainte-Bakhita sis dans la commune d’Abomey-Calavi, département de l’Atlantique.

Mademoiselle GAGA Crystal Yassindé Elom de la série « C » est la deuxième meilleure candidate au Bac 2021. Elle a obtenu une moyenne de 18,31 et vient du Lycée des Jeunes Filles Général Mathieu Kérékou de Natitingou dans le département de l’Atacora.

Le troisième a obtenu une moyenne de 18,31 et son établissement de provenance est le Collège Catholique Saint Augustin de Natitingou. Il a pour nom TCHANI Yacoubou Félou Hamdane et est de la série « C ».

M. M.

28 juillet 2021 par ,