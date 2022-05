Les 3 causes de la cherté des produits dévoilées à Malanville

Les causes de la cherté des produits et les mesures d’atténuation prises par le gouvernement sont au centre des échanges tenus, ce jeudi 12 mai 2022, à la salle des fêtes Le Sahel entre la délégation gouvernementale et les populations de Malanville.

La commune de Malanville a ouvert le bal de la tournée d’informations sur la hausse des prix dans le département de l’Alibori. C’est dans la matinée de ce jeudi 12 mai 2022 à la salle des fêtes Le Sahel à Malanville.

La délégation gouvernementale s’est rendue en soirée dans la commune de Karimama. A la tête de la délégation, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Alassane Seidou a expliqué que la production mondiale a été mise à l’arrêt à cause de la pandémie de Covid-19 qui a eu également des impacts sur le fret. Il y a ensuite le conflit russo-ukrainien qui a provoqué des difficultés d’approvisionnement en intrants agricoles, en céréales et autres produits de grande consommation. Il y a enfin le contexte sécuritaire marqué par les attaques qui ne permettent pas la production agricole malgré la forte demande en produits vivriers.

Ces trois facteurs ont eu pour conséquence directe l’instabilité, des menaces de famine dans la sous-région et une flambée des prix.

Selon le ministre Alassane Seidou, le gouvernement du président Patrice Talon a très tôt pris des mesures face à la situation. Il s’agit de la mise en place de subvention à hauteur de 5 milliards de FCFA par mois sur les produits pétroliers ; l’exonération et/ou suppression de la TVA sur certains produits dont le riz, l’huile, la farine de blé ; la fixation des prix du ciment sur tout le territoire.

Ces mesures prises par le gouvernement pour contenir la flambée des prix et soulager les populations sont à l’épreuve des spéculations faites par certains commerçants et opérateurs économique.

Alassane Seidou a invité les populations à dénoncer les commerçants véreux.

