Léger décalage de la date de composition

La phase de composition du concours de recrutement de 30 internes des hôpitaux, élèves fonctionnaires de l’État n’aura plus lieu durant la période du lundi 10 au jeudi 20 avril 2023 comme prévu. La date de composition a été légèrement reportée.

Au lieu du lundi 10 avril, la composition au concours de recrutement de 30 internes des hôpitaux démarre le 11 avril, et prend fin le 21 avril 2023. Le ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys à travers un communiqué, a porté l’information à la connaissance des candidats. Les listes d’inscription et de rejet de candidature selon le communiqué du ministre, peuvent être consultées sur le portail web du ministère à l’adresse : https://www.travail.gouv.bj , dans les Directions Départementales du Travail et de la Fonction Publique, à la Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou ou à la Faculté de Médecine de Parakou à partir du vendredi 31 mars 2023. Les candidats dont les noms figureront sur la liste de rejet pourront satisfaire aux motifs du rejet de leur candidature à la Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou, ou à la Faculté de Médecine de Parakou du lundi 03 au mardi 04 avril 2023. Mais, passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en compte, a précisé Adidjatou Mathys.

La liste définitive des candidats retenus sera rendue disponible sur le portail web du Ministère du Travail et de la Fonction Publique, dans les Directions Départementales du Travail et de la Fonction Publique ainsi qu’à la Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou et à la Faculté de Médecine de Parakou, au plus tard le vendredi 07 avril 2023, a ajouté l’autorité ministérielle avant de souligner qu’aucune réclamation ne sera acceptée après l’affichage de la liste définitive.

Lire l’intégralité du communiqué du ministre

31 mars 2023 par