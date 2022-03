Le transport des étudiants suspendu faute de gasoil

Le transport des étudiants à l’Université d’Abomey-Calavi est suspendu à partir du jeudi 17 mars 2022 pour des difficultés d’approvisionnement en gasoil, selon une note du Centre des œuvres universitaires et sociales de l’Université.

Plus de bus pour le transport des étudiants à l’Université d’Abomey-Calavi. « En raison de la pénurie nationale et internationale observée dans le domaine des hydrocarbures et qui perturbe l’approvisionnement en gasoil rendant impossible la circulation, le Centre des œuvres universitaires et sociales d’Abomey Calavi (COUS-AC) informe la communauté universitaire que les activités de transport sont suspendues jusqu’à nouvel ordre sur le campus d’Abomey Calavi », indique un communiqué du COUS-AC en date du jeudi 17 mars 2022.

M. M.

18 mars 2022 par ,