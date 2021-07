Le stade de l’amitié de Cotonou inauguré ce jeudi

Après la réception en février dernier, le stade de l’Amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou sera inauguré dans l’après midi de ce jeudi 1er juillet 2021.

Arrivée au pouvoir en 2016, le gouvernement du président Patrice Talon a signé en avril de la même année, une convention avec la Chine pour rénover le stade de l’amitié général Mathieu Kérékou et le remettre aux normes internationales. A cet effet, le ministre des sports, Oswald Homeky a procédé en 2019, à la remise de site à une entreprise chinoise. Les travaux consistaient à réhabiliter les vestiaires des joueurs, les sièges des spectateurs dans les tribunes, la piste d’athlétisme, le gazon sur l’aire de jeu et autres.

Lors d’une visite de terrain fin janvier 2021, le ministre Homéky s’est dit très satisfait des travaux réalisés, et des matériaux utilisés.

Les travaux étant achevés, le stade de l’amitié général Mathieu Kérékou sera inauguré cet après midi. Désormais aux normes internationales, il pourra accueillir de grandes rencontres. Ce sera le cas pour la finale de la 18ème édition de la Coupe de la Confédération africaine de football qui y sera disputée le 11 juillet prochain.

Dans le cadre de l’inauguration du stade, le ministre du cadre de vie et du développement durable, José-Didier Tonato a reçu à son cabinet, l’ambassadeur de la Chine près République populaire de Chine près le Bénin, Pen Jingtao cette matinée du 1er juillet.

F. A. A.

