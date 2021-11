Le soutien du Cnpa au personnel de Océan Fm

Le Conseil National du Patronat de la Presse et de l’Audiovisuel (Cnpa) n’est pas resté indifférent à l’incendie survenue, mardi 16 novembre 2021, dans les studios de la ‘’radio de défis’’, Océan Fm.

Evariste Hodonou, président du Conseil National du Patronat de la Presse et de l’Audiovisuel (Cnpa-Bénin) s’est rendu, mercredi 17 novembre 2021, dans les locaux de Océan Fm, après l’incendie qui a consumé la radio. « Océan Fm, c’est notre chose. Le promoteur Charles Toko, c’est notre doyen. Nous sommes venus pour constater de visu ce qui s’est passé. (...). Nous avons vu les dégâts. Heureusement qu’il n’y a pas eu de dégâts en vies humaines, mais plutôt des dégâts matériels », a indiqué le président du Cnpa-Bénin. Evariste Hodonou a exprimé le soutien du Cnpa-Bénin au promoteur de la radio Charles Toko et au personnel de Océan Fm.

Le premier bilan de l’incendie fait état de mobiliers, de deux à trois tables de mixage, et des micros partis en fumée. Des dégâts évalués à 10 millions FCFA, selon Charles Toko, promoteur de la radio Océan Fm.

