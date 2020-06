Le retrait des convocations pour le Bac 2020 démarre lundi

Les candidats à l’examen du Baccalauréat session de juillet 2020 peuvent commencer à retirer leurs convocations dès lundi 15 juin prochain. Le directeur de l’office du Bac (Dob) Alphonse da Silva l’a annoncé à travers un communiqué.

Selon ce communiqué du Dob, les candidats libres sont priés de se rendre tous les jours ouvrables du lundi 15 juin au vendredi 17 juillet 2020 dans les directions départementales des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle où ils sont inscrits, pour le retrait de leur convocation. Ceux des départements de l’Atlantique et du Littoral sont invités à se rendre au Ceg Sainte Rita pour retirer les leurs.

Les candidats officiels quant à eux devront se rendre dans leurs établissements respectifs pour retirer ces convocations.

Les candidats sont priés de vérifier les informations telles que : nom, prénoms, date et lieu de naissance, photo figurant sur leurs convocations afin de suivre les formations de conversion au cas où elles comporteraient des erreurs, précise le communiqué du directeur de l’office du Bac.

