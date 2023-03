Le régulateur du secteur de la Santé recrute du personnel

L’Autorité de Régulation du secteur de la Santé (ARS), Organe Supérieur du Secteur de la Santé a lancé un avis public à candidatures dans le cadre du renforcement de son Secrétariat Exécutif. Les postes à pourvoir sont : Responsable de la Cellule Administrative et Financière (01) ; Spécialiste en Économie et Statistique de la Santé ; (01) Médecin Spécialiste en Santé Publique (01) ; Spécialiste en Démarche Qualité et Gestion Documentaire (01) ; Juriste, Expert en Droit de la Santé (01) ; Spécialiste en Informatique (01) ; Spécialiste en Gestion des Ressources Humaines (01) Secrétaire Particulier (ère) (01) ; Chef(fe) du Secrétariat Administratif (01) ; Agent Comptable (01) ; Chargé du Matériel, de la Logistique et de la Maintenance (01) ; Agent de liaison (01) ; conducteur de véhicule administratif (01).

Les dossiers de candidatures doivent être envoyées du 20 au 27 mars 2023 à 16h au plus tard.

CONDITIONS GENERALES DE L’APPEL A CANDIDATURES

