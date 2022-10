Le recrutement de 100 auditeurs de justice annoncé

Le gouvernement béninois a annoncé ce mercredi 26 octobre 2022 en Conseil des ministres, le recrutement de cent (100) auditeurs de justice au titre de l’année 2022.

Recrutement de 100 auditeurs de justice au titre de l’année 2022. Selon le Conseil des ministres, « les besoins en personnel des services judiciaires se justifient par la nécessité d’animer des juridictions nouvellement créées, mais aussi de renforcer les effectifs de celles déjà fonctionnelles, pour plus de célérité et d’efficacité dans le traitement des dossiers ». Ce recrutement, informe la même source, participe de la bonne administration de la justice et de l’amélioration des prestations dans le sens de la satisfaction des justiciables.

A. Ayosso

26 octobre 2022 par