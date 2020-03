Le raccordement gratuit pour les PME/PMI

Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les Petites et Moyennes Industries (PMI) peuvent désormais faire leur raccordement au réseau d’eau de la SONEB gratuitement. La nouvelle réforme qui entre dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires au Bénin a été présentée ce lundi 02 mars 2020, aux professionnels des médias lors d’une conférence de presse tenue au Ministère de l’Economie et des Finances.

La séance a réuni le directeur général de la SONEB, Camille Dansou, le directeur des études et projets d’investissement de l’APIEX, Eric Akoutey et le conseiller technique au suivi des réformes du ministère de l’économie et des finances, Sina D. Ilyass.

Après la gratuité au raccordement à l’électricité pour les Petites et moyennes entreprises ou industries (PME/PMI) ayant des besoins de consommation dont la capacité est comprise entre 140 et 160 Kva, la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) emboîte le pas à la SBEE. Elle rend gratuit le raccordement initial au réseau d’eau aux entreprises PME/ PMI.

Selon le directeur général de la SONEB, cette mesure s’inscrit dans le lot des nombreuses réformes entreprises par le gouvernement béninois pour l’amélioration du climat des affaires. Avec cette gratuité, les PMI/ PME ne débourseront plus la somme de 110.000 FCFA initialement perçue par la SONEB avant d’avoir accès à l’eau potable.

Mieux, informe Camille Dansou, les demandes de raccordement peuvent se faire sur le site web de la société www.soneb.bj.

Le délai de satisfaction des demandes est fixé à 6 jours au maximum.

« Aujourd’hui, nous avons tout mis en œuvre comme dispositif au niveau de la SONEB pour pouvoir satisfaire toute demande », rassure le Dg Camille Dansou.

Les conditions à remplir

Les Petites et moyennes entreprises ou industries (PME/PMI) doivent remplir un certain nombre de critères pour bénéficier de cette gratuité. L’entreprise doit fournir la preuve de son existence et aussi être propriétaire du domaine sur lequel le raccordement sera fait. Il faut également que le réseau d’eau de la SONEB soit à proximité des locaux de l’entreprise concernée.

Selon le directeur des études de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEX) Eric Akoutey, à travers cette réforme, le gouvernement affiche une nouvelle fois sa volonté de faciliter les affaires dans notre pays. Pour lui, le raccordement à l’eau portable ne doit plus être une contrainte pour les PME et PMI.

Des mesures pour améliorer le climat des affaires

D’après le conseiller technique au suivi des réformes du ministère de l’économie et des finances, le Bénin est devenu un pays d’investissement avec une panoplie de mesures prises par le gouvernement.

Elles sont entre autres : la création et la formalisation en ligne des entreprises et la gratuité du raccordement à l’électricité pour les PME /PMI avec des besoins de consommation entre 140 et 160 Kva.

A cela s’ajoutent la gratuité du raccordement à l’eau portable et le paiement des impôts et taxes en ligne.

La loi finance 2020 qui est en cours renseigne Sina D. Ilyass contient aussi beaucoup de réformes parmi lesquelles, la réduction du nombre des impôts.

Toutes ces mesures prises par le gouvernement de Patrice Talon ont pour but d’améliorer les conditions d’entrepreneuriat et d’investissement au Bénin.

Akpédjé AYOSSO

2 mars 2020 par