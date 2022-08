Le projet de ligne ferroviaire Bénin-Nigéria relancé

Le Bénin et le Nigéria ont repris les pourparlers visant à ressusciter leur projet de ligne ferroviaire.

Mis sous boisseau depuis 2017, date à laquelle il a été envisagé, le projet de ligne ferroviaire reliant la ville de Parakou (Bénin) et Ilorin au Nigéria est en passe d’être concrétisé. Les équipes techniques du Bénin et du Nigéria se sont penchées à Abuja cette semaine sur la conception de la ligne.

Longue de 234 km, la ligne ferroviaire Parakou-Ilorin permettra d’intensifier les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigéria. Les exportations du Nigéria vers le Bénin sont évaluées à 96,2 millions de dollars en 2020. Le Bénin a exporté près de 15,9 millions de dollars de biens vers son voisin le Nigéria, selon les mêmes statistiques.

M. M.

21 août 2022 par