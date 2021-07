Tout est prêt pour la construction du nouvel aéroport international de Glo-Djigbé. C’est ce qu’a déclaré le ministre de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni, mardi 29 juin 2021, lors du débat d’orientation budgétaire à l’Assemblée nationale.

La construction du nouvel aéroport international de Glo-Djigbé, dans la commune d’Abomey-Calavi est l’un des projets phares du gouvernement Talon. En projet depuis les années 1970, il devrait remplacer l’aéroport Cardinal-Bernardin-Gantin de Cadjéhoun. Le projet sera réalisé suivant les étapes suivantes : études, dimensionnement, géotechniques ; terrassements généraux et base vie ; construction des infrastructures/essais et réception par processus et globale.

Selon le ministre de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni, tout est prêt. « Le projet est bouclé à 100 % », a-t-il déclaré face aux députés.

Le chantier est confié au holding public Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Les travaux comprennent la réalisation d’une piste (4250 m de longueur, 60 m de largeur), d’un terminal voyageurs d’une capacité de 1,6 million de passagers par an (900/heure de pointe), d’une aérogare fret pouvant traiter 12 000 tonnes par an, de voies de sortie rapides et de bretelles de raccordement.

Le projet prévoit également une voie express de 40 km. Elle va relier la plateforme aéroportuaire à la route des Pêches, avec, à hauteur de Cocotomey, un franchissement de la RNIE 1, corridor est-ouest reliant la frontière nigériane à la frontière togolaise via Porto-Novo, Cotonou et Ouidah.

La construction du nouvel aéroport international de Glo-Djigbé vise entre autres à booster le développement économique du pays.

A.A.A

1er juillet 2021 par